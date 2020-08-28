1000 TL pandemi yardımı başvuru ekranı.. E-Devlet 3.Faz sosyal yardım T.C kimlik no ile sorgulama ekranı

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,8 MİLYON DESTEK Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, “89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57,8 milyon TL ile destek sağlayacağız” diye konuştu. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11,6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti