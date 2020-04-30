1000 TL pandemi sosyal yardımı E-Devlet başvuru ekranı.. Pandemi yardımı başvuru formu
1000 TL sosyal yardım başvuru detayları internette merak edilen konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu devam ediyor. E-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım başvuruları için bazı bilgileri sisteme girecek olan vatandaşlar, buna göre Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeyi bekleyecek. 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama işlemi, yine aynı ekran üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, E-Devlet 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır ve 1000 TL yardım ne zaman verilir? İşte, pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında tüm detaylar
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1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu birçok tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hesaplara tahsis edeceği 1000 TL pandemi sosyal yardımı E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal destek kapsamındaki 1000 TL pandemi sosyal yardımı almak için e Devlet sistemine erişim sağlayarak ön başvuruda bulunabilirsiniz. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nereden nasıl yapılıyor? İşte e Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sayfası
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.
Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de sosyal yardım programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.
Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.
Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı
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65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları, engelliler için evde bakım yardımları, öksüz-yetim yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları gibi 43 farklı sosyal yardım programıyla dezavantajlı vatandaşlara ulaşan Bakanlık, "elektrik tüketim desteği" uygulamasını Mart 2019'da hayata geçirdi.
Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor.
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Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.
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1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek?
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Online olarak başvurularını ileten vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı ve 1.000 TL yardım parası ödemesinin yapılacağı tarihe odaklandı. PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden ihtiyaç sahipleri, nisan ayının son günleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Konuya dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, özellikle Bakanlık kaynaklarından gelen açıklamaları sorguluyor. Peki, 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara başvurular, geçtiğimiz haftalarda başlamış ve e-Devlet üzerinden online şekilde yapılmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 2 fazladan oluşuyordu. İlk iki fazda ödemeler yapılmış, 3. faz için ise başvurular internet üzerinden alınmıştı. İşte, 3. faz sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen ayrıntılar...
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Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.