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HaberlerGündem Haberleri1000 TL Pandemi sosyal yardım sonuçlarını sorgulama ekranı.. 3. Faz sosyal yardım başvuruları devam ediyor.. Başvuru şartları ve detaylar
GeriGündem 1000 TL Pandemi sosyal yardım sonuçlarını sorgulama ekranı.. 3. Faz sosyal yardım başvuruları devam ediyor.. Başvuru şartları ve detaylar
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Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 16:45,

1000 TL Pandemi sosyal yardım sonuçlarını sorgulama ekranı.. 3. Faz sosyal yardım başvuruları devam ediyor.. Başvuru şartları ve detaylar

Koronavirüsle mücadelede vatandaşlara ekonomik destek veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen sosyal yardımlarda 1. faz ve 2. faz tamamlanmıştı. Pandemi sosyal destek başvuruları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları ise devam ediyor. Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Peki 3. faz Pandemi ödemelerinde son durum nedir? İşte sorgulama ekranı...

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1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatırılacak sorusu araştırılıyor. Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı başvuru işlemlerini daha önceden yapanlar tarafından araştırılıyor. 3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile başlayan sosyal yardımlarda ilk 2 faz geride kaldı. 3. faz başvuruları ise e-Devlet'ten online şekilde yapılmaya devam ediyor.

Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1.000 lira alan vatandaşların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı faz 3 sosyal yardım parası için vatandaşların beklentisi arttı. e-Devlet üzerinden online şekilde tüm adımları eksiksiz yapan vatandaşlar şimdi ise 1.000 lira olarak belirlenen ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.

3NASIL BAŞVURU YAPILIR
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

4SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

64. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI
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4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığıaçıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devamettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularınınhenüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuruyapabileceği söylenebilir

7KİMLER 3. FAZDA ÖDEME ALAMAZ
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KİMLER 3. FAZDA ÖDEME ALAMAZ?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen

1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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