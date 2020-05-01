1000 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? 3. faz yardım parası E-Devlet başvuru sorgulama ve sonuç ekranı

1000 TL sosyal yardım başvuru detayları internette merak edilen konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu devam ediyor. E-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım başvuruları için bazı bilgileri sisteme girecek olan vatandaşlar, buna göre Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmeyi bekleyecek. 1000 TL yardım başvuru sonucu sorgulama işlemi, yine aynı ekran üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, E-Devlet 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır ve 1000 TL yardım ne zaman verilir? İşte, pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında tüm detaylar



1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu birçok tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hesaplara tahsis edeceği 1000 TL pandemi sosyal yardımı E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal destek kapsamındaki 1000 TL pandemi sosyal yardımı almak için e Devlet sistemine erişim sağlayarak ön başvuruda bulunabilirsiniz. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nereden nasıl yapılıyor? İşte e Devlet pandemi sosyal yardım başvuru sayfası



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.



Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.



Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,



5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,



5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),



İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,



İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.