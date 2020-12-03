1000 TL Pandemi (sosyal yardım ödemesi): Başvuru şartları ve sonuç sorgulama ekranı.. E-Devlet'ten T.C kimlik no ile başvuru sayfası
1000 TL pandemi ödemesi ve başvurularında süreç devam ederken, sosyal yardım detayları merak ediliyor. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. İşte konu hakkında merak edilen detaylar
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Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları merakla takip ediliyor. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı kararıyla "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Normalleşme Desteği"nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iş gücü piyasasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından Erdoğan'ın kararıyla süresi uzatılan teşvik ve desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:
"Uygulanmakta olan Normalleşme Desteği Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararıyla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı, 3 ay olan yararlanma süresi de 6 aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek."
Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvike de değinen Selçuk, bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlara, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere hayırlı olması dileğinde bulundu.