1000 TL pandemi (sosyal yardım) ödemeleri devam ediyor mu? E-Devlet sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı
1000 TL pandemi yardımı ödemesi başvuru ve sonuç ekranları E-Devlet'ten ulaşılabilen bilgi ekranları arasında yer alıyor. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. İşte E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranları.
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Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor ve 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları hakkında vatandaşların merak ettiği ve cevabını aradığı sorular bulunuyor. 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu, söz konusu miktar için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar yardım parası için sonuç sorgulamasının nasıl yapılacağı sorguluyor. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak..
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.