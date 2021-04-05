1000 TL pandemi (sosyal yardım) başvuru ve sonuç ekranı.. E-Devlet sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı..

Koronavirüs salgını devam ederken ihtiyaç sahipleri için 1000 TL pandemi ödemeleri devam ediyor. 1000 TL pandemi ödemesi ve başvurularında süreç devam ederken, sosyal yardım detayları internette araştırılan konular arasında. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. İşte E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranları.