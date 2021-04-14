1000 TL pandemi (sosyal yardım) başvuru ve sonuç ekranı.. E-Devlet pandemi ödeme başvurusu nasıl yapılır, sonuç nasıl takip edilir? İşte detaylar
1000 TL pandemi yardımı 3. faz dönemi devam ediyor. E-devlet ekranından hem başvuru hem de sonuç takibi yapılabilen süreç hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar sosyal yardım detaylarını merak ediyorlar. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. İşte E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranları.
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Koronavirüs salgını devam ederken ihtiyaç sahipleri için 1000 TL pandemi ödemeleri devam ediyor. 1000 TL pandemi ödemesi ve başvurularında süreç devam ederken, sosyal yardım detayları internette araştırılan konular arasında. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. İşte E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranları.
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Sosyal yardım ödemeleri devam ediyor ve 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları hakkında vatandaşların merak ettiği ve cevabını aradığı sorular bulunuyor. 1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu, söz konusu miktar için gerekli başvuruları tamamlayan vatandaşlarca araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar yardım parası için sonuç sorgulamasının nasıl yapılacağı sorguluyor. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak..
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara prim desteği
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik olan destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.
Selçuk, “Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız” dedi.
Bakan Selçuk, Ramazanın içinde bulunduğu Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.
Buna göre; Mart ayında çalışması olanlardan, Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak. Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.