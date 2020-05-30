1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E devlet 3. faz nakdi yardım desteği sorgulama
1000 TL sosyal yardım başvuruları e devlet üzerinden alınıyor. 1. ve 2. faz sosyal yardım desteğinden faydalananlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar haricindeki vatandaşlar, 3. faz sosyal yardım başvurulanı tamamlayacaklar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi. Başvuru sonuçları e devlet 3. faz '1000 TL sosyal yardım desteği sorgulama' ekranından öğrenilecek. Peki, pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor. İşte, 1000 TL pandemi yardımı başvuruları ve sonuç sorgulama ile ilgili bilgiler.
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PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir.
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E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
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Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.