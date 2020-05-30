Ekonomi Haber Giriş: 30 Mayıs 2020 - 21:07 , 30 Mayıs 2020 - 21:07

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? E devlet 3. faz nakdi yardım desteği sorgulama

1000 TL sosyal yardım başvuruları e devlet üzerinden alınıyor. 1. ve 2. faz sosyal yardım desteğinden faydalananlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar haricindeki vatandaşlar, 3. faz sosyal yardım başvurulanı tamamlayacaklar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi. Başvuru sonuçları e devlet 3. faz '1000 TL sosyal yardım desteği sorgulama' ekranından öğrenilecek. Peki, pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?