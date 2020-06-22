1000 TL Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı.. Sosyal destek 3. faz e-Devlet sonuç öğrenme sayfası

1000 TL sosyal yardım 3. faz süreci devam ederken, başvurularını e-Devlet'ten online bir şekilde gerçekleştiren binlerce vatandaşın gündeminde sosyal yardımların sonucu var. e-Devlet'ten sosyal yardım başvurusu sonuçlarını nasıl öğreneceklerini merak eden vatandaşlar, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Öte yandan T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları için basit bir kayıt işlemi ile başvuru yapılabiliyor. Peki, Pandemi sosyal yardım sonucu ne zaman belli olur? 3. faz yardım paraları ne zaman verilecek?