MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1000 TL pandemi ödemesi: Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama.. T.C kimlik numarası ile E-Devlet pandemi ekranı
GeriEkonomi 1000 TL pandemi ödemesi: Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama.. T.C kimlik numarası ile E-Devlet pandemi ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 16:23 | 

1000 TL pandemi ödemesi: Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama.. T.C kimlik numarası ile E-Devlet pandemi ekranı

Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları merakla takip ediliyor. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatırılacak sorusu araştırılıyor. Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama ekranı başvuru işlemlerini daha önceden yapanlar tarafından araştırılıyor. 3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1.000 lira alan vatandaşların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı faz 3 sosyal yardım parası için vatandaşların beklentisi arttı. e-Devlet üzerinden online şekilde tüm adımları eksiksiz yapan vatandaşlar şimdi ise 1.000 lira olarak belirlenen ödemelerin ne zaman hesaplarına yatacağını merakla araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

2NASIL BAŞVURU YAPILIR
Abone Olgoogle-news

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

3SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi