1000 TL pandemi ödemesi için son dakika açıklama: Pandemi sosyal destek yardımı ne kadar oldu?
1000 TL pandemi destek ödemesi milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde ödenmeye başlanan sosyal destek yardımı ihtiyacı olanlara verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi. Ekonomiye dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımın arttığını ve yeniden başlatılacağını bildirdi. 1000 TL yardım başvurusu yaptıktan sonra sorgulama işlemleri E-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, pandemi sosyal destek yardımı ne kadar oldu? İşte, pandemi destek ödemesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1000 TL yardım başvurusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz yıldan beri ödenen Pandemi sosyal destek yardımı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi. İhtiyaç sahiplerine verilen ödemeler için E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi ile başvuru yapılıyor. 1000 TL pandemi başvurusu, yine aynı ekran üzerinden de sorgulanabiliyor.
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PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
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Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar şöyle;
Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnafımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir.