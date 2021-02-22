1000 TL pandemi ödemesi başvuru ve sonuç sorgulama.. Sosyal yardım E-Devlet detay sayfası

Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. 2020'nin Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvurusu hakkında tüm merak edilenler...Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar