1000 TL pandemi ödemeleri için sorgulama ekranı.. E-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı. 3. faz başvuru süreci devam ediyor mu?

4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuruyapabileceği söylenebilir. 3. faz bitip sonlanacak bir süreç değil dinamik bir dönem olacak. Açıklamasında bulundu