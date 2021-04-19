1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır, sonuçları nereden görüntülenir?
1000 TL yardım başvurusu olarak da bilinen pandemi destek ödemesi için başvuru süreci devam ediyor. 1000 TL pandemi destek başvurusu yapan ve sonuçları için beklentilerini sürdüren vatandaşlar ise E-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 1000 TL pandemi destek başvurusu için sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, 3. faz olarak da bilinen 1000 TL pandemi destek başvurusu ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi ile kolayca gerçekleştirilebilen 1000 TL pandemi başvurusu, yine aynı ekran üzerinden de sorgulanabiliyor. Pandemi destek başvurusunda bulunan vatandaşlar, 1000 TL yardım başvurusu yaptıktan sonra sorgulama işlemlerini de E-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. İşte, 1000 TL pandemi destek başvurusu ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak..
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik olan destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu.
Selçuk, “Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız” dedi.
Bakan Selçuk, Ramazanın içinde bulunduğu Nisan ve Mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara yönelik prim desteği sağlayacaklarını bildirdi.
Buna göre; Mart ayında çalışması olanlardan, Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak. Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.