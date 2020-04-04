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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 10:07, /

1000 lira yardımı internetten kontrol edebilirsiniz! Hak sahipleri dikkat...

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 1000 lira ödeme yapılıyor. Bu kapsamda olup olmadığından emin olmayanlar için Turkiye.gov.tr'de sayfa açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz.

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1

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi.

2

Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.

3

Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor.

Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

4

Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

5

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

6

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Öksüz Yetim Yardımı

7

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

8

Şartlı Sağlık Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı

9

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Engelli Aylığı

10

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

11

ÖDEMELER EVLERE YAPILACAK

Ödeme alacakların PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Bu nedenle ödemeler konutlara elden yapılacak.

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