1000 lira yardım ödemeleri başladı! Hesaplara otomatik yatacak...

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000’er lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un detaylarını paylaştığı yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.Dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle: Yaşlı Aylığı Engelli Yakını AylığıSilikozis Aylığı Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit YardımMuhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Öksüz Yetim YardımıMuhtaç Asker Çocuğu Yardımı Şartlı Eğitim YardımıŞartlı Sağlık Yardımı Çoklu Doğum YardımıPsiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı Engelli AylığıÖDEME TARİHLERİ Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde 2 ve 7 olanlar 3'ünde 3 ve 8 olanlar 4'ünde 4 ve 9 olanlar 5'indePTT KARTI OLANLAR ÇEKEBİLİYOR Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm kamu bankaları ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekmeye başladı.