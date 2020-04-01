MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1000 lira yardım ödemeleri başladı! Hesaplara otomatik yatacak...
GeriEkonomi 1000 lira yardım ödemeleri başladı! Hesaplara otomatik yatacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 07:36, /

1000 lira yardım ödemeleri başladı! Hesaplara otomatik yatacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak 1000'er liralık yardım hesaplara geçmeye başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000’er lira yardım yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un detaylarını paylaştığı yardımdan 2 milyon 111 bin vatandaş yararlanacak.

2

Dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor.

Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.

3

Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

4

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım

5

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Öksüz Yetim Yardımı

6

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

7

Şartlı Sağlık Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı

8

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Engelli Aylığı

9

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

10

PTT KARTI OLANLAR ÇEKEBİLİYOR

Yardım kapsamında olan vatandaşlar 1000 lirayı tüm kamu bankaları ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekmeye başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi