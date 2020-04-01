1000 lira sosyal yardım parası ne zaman verilecek? 1000 TL yardım parası desteği kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 1000 lira sosyal yardım parasını kimlerin alacağı ve bu imkandan yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu gibi pek çok sorunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi, 1 Nisan Çarşamba günü (bugün) doğum yılının son rakamına göre başlayacak. İşte, 1000 lira sosyal yardım parası desteği hakkında merak edilenler...