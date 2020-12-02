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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 16:44 | 

100 kilodan 75 kiloya inmişti: Ben sevgilimi kiloluyken buldum

Çok uzun süre fazla kilolarıyla tanınan sonra da daha sağlıklı olmak için adım atan ve sonra 25 kilo vererek görüntüsünü tamamen değiştiren ünlü yıldız hemcinslerine seslendi.

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1HEMCİNSLERİNE SESLENDİ
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HEMCİNSLERİNE SESLENDİ

Bir 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini belirten yıldız, aşk hayatına da değinerek "Hanımlar, bir sevgiliniz olması için belli bir beden ölçüsünde olmanız gerekmez" dedi.

2INSTAGRAM ÜZERİNDEN SORULARI YANITLADI
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INSTAGRAM ÜZERİNDEN SORULARI YANITLADI

Avustralyalı oyuncu ve yapımcı Rebel Wilson, takipçileriyle Instagram üzerinden buluştu ve onların sorularını yanıtladı. 40 yaşındaki Wilson, sohbet sırasında kısa bir süredir birlikte olduğu Jacob Busch ile ilişkisi hakkında da konuştu.

3GALAYA BİRLİKTE KATILDILAR
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GALAYA BİRLİKTE KATILDILAR

Rebel Wilson ile bir dondurma firmasının kurucusu olan Bush, geçen yıl tanıştı. İlk el ele kırmızı halıya çıkmaları ise geçen eylül ayında Monaco'da düzenlenen bir galada oldu. 

4İLİŞKİ, KİLO VERMEDEN ÖNCE BAŞLADI
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İLİŞKİ, KİLO VERMEDEN ÖNCE BAŞLADI

Rebel Wilson, sevgilisi ile ilgili soruları yanıtlarken de onunla flört etmeye kilo vermeden önce başladığını söyledi. Sonra da "Hanımlar, bu da size gösteriyor ki sevgiliniz olması için belli bir beden ölçüsünde olmanız şart değil" diye sürdürdü sözlerini.

5ÖZEL HAYATINA ÖNEM VERİYOR
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ÖZEL HAYATINA ÖNEM VERİYOR

Wilson sevgilisinin özel hayatını gizli tutmaya özen gösterdiğini ekleyerek onunla ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemediğini de vurguladı.

6AMACIM ZAYIF OLMAK DEĞİLDİ
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'AMACIM ZAYIF OLMAK DEĞİLDİ'

Rebel Wilson'a en çok kilo vermesiyle ilgili sorular soruldu. Wilson "Sağlık Yılı" olarak adlandırdığı kilo verme süreciyle ilgili olarak "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı" diye konuştu.

7KENDİMDE GURUR DUYUYORUM
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'KENDİMDE GURUR DUYUYORUM'

Wilson, kilo verdiği için mutlu oluğunu belirterek "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" dedi. Rebel Wilson, şimdi hayatında daha fazla denge olduğunu da ekledi. Serüveninin başlangıcında 100 kilo olan Wilson şu anda 75 kilogram.

8KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM
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'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM'

Rebel Wilson özellikle de kilo verme ile ilgili süreçte yaşadıklarını anlatırken zaman zaman da duygulandı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.

9KENDİME DEĞER VERMİYORDUM
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'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM'

Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.

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