100 kilodan 75 kiloya inmişti: Ben sevgilimi kiloluyken buldum

'AMACIM ZAYIF OLMAK DEĞİLDİ' Rebel Wilson'a en çok kilo vermesiyle ilgili sorular soruldu. Wilson "Sağlık Yılı" olarak adlandırdığı kilo verme süreciyle ilgili olarak "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı" diye konuştu.