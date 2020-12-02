100 kilodan 75 kiloya inmişti: Ben sevgilimi kiloluyken buldum
Çok uzun süre fazla kilolarıyla tanınan sonra da daha sağlıklı olmak için adım atan ve sonra 25 kilo vererek görüntüsünü tamamen değiştiren ünlü yıldız hemcinslerine seslendi.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News, Splash News
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HEMCİNSLERİNE SESLENDİ
Bir 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini belirten yıldız, aşk hayatına da değinerek "Hanımlar, bir sevgiliniz olması için belli bir beden ölçüsünde olmanız gerekmez" dedi.
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INSTAGRAM ÜZERİNDEN SORULARI YANITLADI
Avustralyalı oyuncu ve yapımcı Rebel Wilson, takipçileriyle Instagram üzerinden buluştu ve onların sorularını yanıtladı. 40 yaşındaki Wilson, sohbet sırasında kısa bir süredir birlikte olduğu Jacob Busch ile ilişkisi hakkında da konuştu.
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GALAYA BİRLİKTE KATILDILAR
Rebel Wilson ile bir dondurma firmasının kurucusu olan Bush, geçen yıl tanıştı. İlk el ele kırmızı halıya çıkmaları ise geçen eylül ayında Monaco'da düzenlenen bir galada oldu.
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İLİŞKİ, KİLO VERMEDEN ÖNCE BAŞLADI
Rebel Wilson, sevgilisi ile ilgili soruları yanıtlarken de onunla flört etmeye kilo vermeden önce başladığını söyledi. Sonra da "Hanımlar, bu da size gösteriyor ki sevgiliniz olması için belli bir beden ölçüsünde olmanız şart değil" diye sürdürdü sözlerini.
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ÖZEL HAYATINA ÖNEM VERİYOR
Wilson sevgilisinin özel hayatını gizli tutmaya özen gösterdiğini ekleyerek onunla ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemediğini de vurguladı.
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'AMACIM ZAYIF OLMAK DEĞİLDİ'
Rebel Wilson'a en çok kilo vermesiyle ilgili sorular soruldu. Wilson "Sağlık Yılı" olarak adlandırdığı kilo verme süreciyle ilgili olarak "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı" diye konuştu.
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'KENDİMDE GURUR DUYUYORUM'
Wilson, kilo verdiği için mutlu oluğunu belirterek "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" dedi. Rebel Wilson, şimdi hayatında daha fazla denge olduğunu da ekledi. Serüveninin başlangıcında 100 kilo olan Wilson şu anda 75 kilogram.
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'KİLOLARIMI BARİYER OLARAK KULLANIYORDUM'
Rebel Wilson özellikle de kilo verme ile ilgili süreçte yaşadıklarını anlatırken zaman zaman da duygulandı. Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini söylerken gözyaşı döktü. Ünlü yıldız "Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum" dedi.
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'KENDİME DEĞER VERMİYORDUM'
Kilolu döneminde kendisine değer vermediğini ve sürekli kendisine negatif şeyler söylediğini belirten Rebel Wilson "Kendimi sevmek üzerine çalışıyorum" diyerek bunun zorluğundan da söz etti.