100 kez estetik operasyon geçirmişti: O günler geride kaldı

Douvall son olarak yüzüne dolgu yaptırdığı bir operasyonun ardından görüntülenmiş ve "Bir daha asla böyle operasyonlara yönelmeyeceğim" demişti. Douvall başka bir röportajında da "O kadar çok estetik operasyon geçirdim ki artık karnımı, sol göğsümü ya da kolumu hissetmiyorum" demişti.