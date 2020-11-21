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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 15:26 | 

100 kez estetik operasyon geçirmişti: O günler geride kaldı

2000'li yılların ilk döneminde hem hareketli hayatı hem de estetik bağımlılığıyla tanınan ünlü model için o günler çoktan geride kaldı.

Splash News

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Artık daha sakin bir hayat süren model, geçtiğimiz günlerde köpeğini gezdirirken makyajsız haliyle görüntülendi.

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Bir dönem tam 100 kez estetik operasyon geçirdiği iddialarıyla gündemden düşmeyen model Alicia Douvall, önceki gün Londra yakınlarındaki bir kırsal alanda görüntülendi.

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Köpeğini gezdiren 41 yaşındaki model, bir yandan da cep telefonundan biriyle konuştu. Douvall, görüntülenmesine de aldırmadı.

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Siyah bir pantolon, aynı renkte çizme ve kırmızı bir mont giyen Alicia Douvall, soğuktan korunmak için de başına bir yün bere taktı. Douvall, her ne kadar fotoğrafını çeken muhabirlere tepki göstermese de yürüyüşünü belli bir noktada keserek geri döndü.

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Alicia Douvall, yıldızının parladığı günlerde neredeyse ara vermeden yaptırdığı estetik müdahalelerle gündeme geliyordu. Çok küçük yaşlardan beri bu tür müdahaleler yaptıran model, 15 kez göğüslerini şekillendirdi. 10 kez göz kapaklarını düzelttirdi.

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5 kez burnunu düzelttirdi. Altı kez yanak dolgunlaştırma operasyonu geçirdi. 6 kez çene implantasyonu yaptırıp sonra çıkarttırdı. Bel ve kaburgasından operasyon geçirdi. 5 kez dudaklarından operasyon geçirdi.

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Bununla da yetinmeyip 3 kez dişlerini yaptırdı. Derisinin tazeliği için operasyon geçirdi. Kalçasını düzelttirdi. Bir iddiaya göre Alicia Douvall, tam 100 kez operasyon geçirip görünüşünü baştan başa yeniledi.

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 Douvall son olarak yüzüne dolgu yaptırdığı bir operasyonun ardından görüntülenmiş ve "Bir daha asla böyle operasyonlara yönelmeyeceğim" demişti. Douvall başka bir röportajında da "O kadar çok estetik operasyon geçirdim ki artık karnımı, sol göğsümü ya da kolumu hissetmiyorum" demişti. 

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