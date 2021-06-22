10 yılda en hızlı büyüyecek meslekler açıklandı! Talep yüzde 105 arttı... Maaşları dudak uçuklatıyor
Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) 2016 ila 2026 arasındaki meslekleri ele aldı ve 2026'ya kadar büyüyecekleri tespit etti. The Best Schools'un derlediği bilgiler doğrultusunda oluşturulan listede kazançlar da belirlendi.
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1
Güneş Enerjisi Tesisatçısı
Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik son zamanlardaki güçlü küresel baskı, bu alanda yetenekli profesyoneller için gelişen bir iş piyasasıyla sonuçlanmıştır. Spesifik olarak, güneş enerjisine olan talep, %105,3 gibi şaşırtıcı bir oranla önümüzdeki on yıl için öngörülen en yüksek büyüme ile kariyer alanı olarak güneş enerjisi tesisatçılarını belirlemiştir.
2016 Toplam İstihdam: 11.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 23.200
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 39.240
2
Rüzgar Türbini Teknisyenleri
Yenilenebilir enerjiye olan baskıdan kaynaklanan rüzgar türbini servis teknisyenleri yüksek talep görüyor ve mesleğin önümüzdeki on yılda yüzde 96,1 oranında büyümesi bekleniyor. Bu talep, alana girmek isteyen nitelikli bireyler için çok sayıda iş ilanı anlamına geliyor.
2016 Toplam İstihdam: 11.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 23.200
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 52.260
3
Evde Sağlık Yardımı
Evde sağlık yardımcıları, günlük aktivitelerde ekstra yardıma ihtiyaç duyan bireylere kişiselleştirilmiş, evde yardım sağlar. Evde sağlık yardımcıları yalnızca yaşlı vatandaşlara yardım etmese de müşteri tabanının önemli bir bölümünü oluşturuyor.
2016 Toplam İstihdam: 911.500
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 1.337.000
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 22.600
4
Kişisel Bakım Yardımcıları
Kişisel bakım yardımcıları, evde sağlık yardımcılarına benzer şekilde, ekstra yardıma ve bakıma ihtiyacı olan nüfusa günlük yaşam gereksinimleri ile hizmet eder. Ancak, kişisel bakım yardımcısı mesleği, tıbbi olmayan hizmetlere daha fazla önem vermektedir.
2016 Toplam İstihdam: 2.016.100
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 2.770.100
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 21.920
5
Doktor Asistanları
Doktorlar, cerrahlar ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte çalışan doktor asistanları, sağlık bakım ortamlarında hastaların tıbbi geçmişlerini gözden geçirmek ve hakkında bilgi toplamak, tedavi ilerlemesini değerlendirmek ve hastaları bakım prosedürleri konusunda eğitmek gibi çeşitli görevleri yerine getirir.
2016 Toplam İstihdam: 106.200
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 145.900
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 101.480
6
Hemşire Pratisyenleri
Hemşire pratisyenleri, çeşitli hastalara gelişmiş hemşirelik hizmetleri sunar. Bir doktor kadar gelişmiş olmasa da benzer şekilde, hemşire pratisyenler, hasta ihtiyaçlarını değerlendirerek ve bakım planları hazırlayarak birincil veya özel bakım sağlayıcıları olarak hareket edebilir.
2016 Toplam İstihdam: 155.500
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 211.500
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 100,910
7
İstatistikçi
İstatistikçiler, matematikçiler gibi, çok çeşitli alanlarda verileri analiz eder ve uygular. İstatistikçiler, ileri düzeyde istatistiksel yorumlama, tahmin ve matematik bilgilerini kullanarak hükümet, araştırma kurumları, üniversiteler, finans ve sigorta şirketleri, sağlık hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri ile birlikte çalışırlar.
2016 Toplam İstihdam: 37.200
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 49.600
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 80.500
8
Fizik Tedavi Asistanları
Fizyoterapist asistanları, iyileşme ve rehabilitasyon sürecinde hastalara yardımcı olmak için fizyoterapistlerle birlikte ve onların doğrudan gözetimi altında çalışarak sahada daha doğrudan, kritik bir rol oynarlar.
2016 Toplam İstihdam: 88.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 115.500
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 56.610
9
Yazılım Geliştiricileri
Kişisel bilgisayarın yükselişinden bu yana, yetenekli yazılım geliştiricileri yüksek talep görmektedir. Akıllı telefonların, tabletlerin, bulut tabanlı bilgi işlem ve daha erişilebilir bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle, uygulamalarda uzmanlaşan yazılım geliştiricilere olan talebin giderek artması bekleniyor.
2016 Toplam İstihdam: 831.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 1.084.600
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 10.080
10
Matematikçiler
Matematikte ileri düzeyde bilgi ve beceriler, kazançlı, yüksek ücretli işlere yol açabilir.
2016 Toplam İstihdam: 3.100
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 4.000
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 105,810
11
Tıbbi Asistan
Tıp alanı büyümeye devam ettikçe, bilgili ve yetenekli yardıma olan ihtiyaç da artmaktadır. Tıbbi asistanlar, hastaneler, özel muayenehaneler ve diğer sağlık tesisleri dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ortamlarda önemli bir rol oynamaktadır. İşin görevleri tipik olarak kayıt tutma, zamanlama ve veri girişi gibi idari görevleri içerir. Tıbbi asistanlar ayrıca hayati belirtileri ölçmek, ilaç ve enjeksiyonları uygulamak ve sıvı örnekleri hazırlamak gibi temel sağlık görevlerini de yerine getirirler.
12
2016 Toplam İstihdam: 634.400
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 819.000
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 31.540
13
Bisiklet Tamircileri
Son yıllarda bisiklete binmek giderek daha popüler hale geldi. Popülaritedeki bu artış, artan benzin fiyatları, günlük işe gidip gelmeyi basitleştirme, artan zindelik ihtiyacı, çevre bilinci veya sadece eğlence gibi çok çeşitli faktörlere bağlanabilir. Ne olursa olsun, bisiklet ve bisikletçilerdeki artış, kalifiye ve yetenekli profesyonel bisiklet tamircilerine olan talebi artırıyor.
2016 Toplam İstihdam:12.400
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 16.100
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 27.630
14
Terapi Asistanları
Ergoterapi asistanları, yardımcılara benzer şekilde, ergoterapi uygulamalarının sorunsuz çalışmasını sağlayan ve hastalara eksiksiz hizmet veren görevleri yerine getirir.
2016 Toplam İstihdam: 39.300
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 50.700
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 59.010
15
Bilgi Güvenliği Analisti
Bilgi güvenliği analistlerinin bilgi sistemleri, donanım ve yazılım hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmasının yanı sıra veri güvenliğine yönelik tehditler ve koruyucu önlemler hakkında güncel bilgilere sahip olmasını gerektirir.
16
2016 Toplam İstihdam: 100.000
2026 Öngörülen Toplam İstihdam: 128.500
Ortalama yıllık maaş (Dolar): 92.600
17
Genetik Danışmanlar
Genetik danışmanlar, adından da anlaşılacağı gibi, genetikle ilgili riskleri ve kalıtsal koşulları değerlendirir ve danışanlarına bulguları konusunda danışmanlık yapar.