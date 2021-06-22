10 yılda en hızlı büyüyecek meslekler açıklandı! Talep yüzde 105 arttı... Maaşları dudak uçuklatıyor

Tıbbi Asistan Tıp alanı büyümeye devam ettikçe, bilgili ve yetenekli yardıma olan ihtiyaç da artmaktadır. Tıbbi asistanlar, hastaneler, özel muayenehaneler ve diğer sağlık tesisleri dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ortamlarda önemli bir rol oynamaktadır. İşin görevleri tipik olarak kayıt tutma, zamanlama ve veri girişi gibi idari görevleri içerir. Tıbbi asistanlar ayrıca hayati belirtileri ölçmek, ilaç ve enjeksiyonları uygulamak ve sıvı örnekleri hazırlamak gibi temel sağlık görevlerini de yerine getirirler.



