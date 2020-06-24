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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:59,

10 yıl sonra yeniden TT oldu... Bihter Ziyagil unutulmadı!

Kanal D'nin efsane tv dizisi Aşk-ı Memnu sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

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Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı Aşk-ı Memnu, 2008 yılında izleyici buluşmuş ve 24 Haziran 2010'da görkemli bir final ile veda etmişti.

2GÜNLERCE KONUŞULDU
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GÜNLERCE KONUŞULDU

Behlül Haznedar'ın amcası Adnan Ziyagil'in genç eşi Bihter ile yaşadığı yasak aşkın konu edildiği dizinin son bölümü günlerce konuşuldu.

3BİHTER ÖLDÜ
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BİHTER ÖLDÜ

Finalde, Bihter hayatının aşkı Behlül'ün üvey kızı Nihal ile evlenmesine razı olmadı ve intihar etti.

410 YIL GEÇTİ
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10 YIL GEÇTİ

Büyük finalin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, dizi izleyicileri Bihter'i unutmadı ve her yıl 24 Haziran'da düzenlenen 'Bihter Ziyagil'i anma töreni' etkinliğinde yine gelenek bozulmadı.

5YENİDEN TT
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YENİDEN TT!

Aşk-ı Memnu izleyicileri bir kez daha #bihterziyagil hashtag'ini TT listesine taşıdı.

6NEBAHAT ÇEHREDEN AŞK-I MEMNU PAYLAŞIMI
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NEBAHAT ÇEHRE'DEN AŞK-I MEMNU PAYLAŞIMI

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre, Beren Saat ile fotoğrafını paylaşıp altına dizinin unutulmaz repliği "Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desende sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum." notunu düştü.

7HAZAL KAYA: 150 KERE DENEME ÇEKİMİNE GİTTİM
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HAZAL KAYA: 150 KERE DENEME ÇEKİMİNE GİTTİM

Hazal Kaya, Gzonemag dergisinin Instagram sayfasında Sencer Piyancı’nın sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu Aşk-ı Memnu macerasının nasıl başladığını anlattı.

"Diziye kabul edilmek için 150 kere deneme çekimine girdim. Her seferinde stresliydim. Seçildiğimi de çok geç öğrendim. Selçuk Yöntem babamı oynayacaktı, çok heyecanlandım. Selçuk Selçuk Yöntem’in karşısında nasıl oynayacağım diye düşündüm. Sağ olsun sıcacık, dünya tatlısıdır. Hâlâ birbirimize ‘tatlım’ deriz. Benim için çok büyük bir şanstı. Böyle bir başarıyı önceden öngörmek tabii ki mümkün değildi."

8NİHALE UYUZ OLUYORDUM
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'NİHAL'E UYUZ OLUYORDUM'

"Bir ara tekrar bölümlerini izliyordum. Her sene 3-5 kere yayınlandığı için. Fakat hiç böyle baştan sona oturup izlememiştim. Hamileyken Ali ile oturup izledik. Sıfırdan başladık bir anda 79 bölüm oldu. Baştan sona izleyince fikrim çok değişti. İzlerken şunu fark ettim; 10 sene içinde kendimi sevmeyi öğrenmişim. Eskiden kendimi izlerken daha yargılayıcıydım. ‘Orada öyle mi oynanır? Ne biçim olmuş” diye. 18 yaşına sette girmiştim. Ne tatlıymışım, ne kadar samimiymişim. Nihal’e bakış açım çok değişti. Dizi yayınlanırken izleyiciden çok etkilendiğimi fark ettim. Ben de onlar gibi Nihal’e uyuz oluyordum..."

9NE BİÇİM BİR OYUN BU BÖYLE
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NE BİÇİM BİR OYUN BU BÖYLE

Aşk-ı Memnu oyuncularının sadece sahneleri, kıyafetleri değil replikleri de dilden dile dolaştı. İşte hafızalara kazınan o cümleler...

"Sen bana ne yapıyorsun Behlül? En çok yaklaştığın anda pişman olup geri çekiliyorsun... Kendini aklamak için beni suçluyorsun... Sonra engel olamayıp tekrar kendine geliyorsun... Ne biçim bir oyun bu böyle?"

10ÖRDEK AİLESİ GİBİ
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ÖRDEK AİLESİ GİBİ

"Birlikte 'yaşayacağız' dedim; ördek ailesi gibi her yere beraber gideceğiz demedim!"

11TANGO GİBİYİZ
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TANGO GİBİYİZ

"Biz tango gibiyiz, bir yakınlaşıp bir uzaklaşıyoruz... Şundan eminim ki içimizdeki müzik bitene kadar pistten çekilmeyeceğiz!"

12ALEVİN TAM ORTASINA
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ALEVİN TAM ORTASINA

"Biraz önce ateşe uzattım elimi, alevin tam ortasına... Bu bir yangın, yanıyorum ama acıyı hissetmiyorum…"

13NİHALİ HARCAYACAKLAR
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NİHAL'İ HARCAYACAKLAR

Nihal'i harcayacaklar matmazel!

14BIRAK, MÜCEVHERLERİMİZİ KONUŞSUNLAR
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BIRAK, MÜCEVHERLERİMİZİ KONUŞSUNLAR

Bırak, insanlar sadece mücevherlerimizi konuşsun.

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Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim, insanı çılgınlıklara sürüklüyor.

16BEHLÜL KAÇAR
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BEHLÜL KAÇAR!

Hadi aşkım Behlül Kaçar!

17APTALLIK ETME
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APTALLIK ETME

Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme!

18BENİ, BENİ BİHTERİNİ
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BENİ, BENİ BİHTER'İNİ!

Beni... Beni, Bihter'ini!

19ÖLÜYORUM, ANLASANA
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ÖLÜYORUM, ANLASANA

"Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar... Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum; anne ben ölüyorum yardım et!"

20ATEŞE YÜRÜYORUM
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ATEŞE YÜRÜYORUM

"Ateşe yürüyorum, pervane gibi döne döne yanacağımı biliyorum... Ama ilk defa ateşi hissettim yüzümde, ellerimde ve tüm bedenimde..."

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