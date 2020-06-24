10 yıl sonra yeniden TT oldu... Bihter Ziyagil unutulmadı!

'NİHAL'E UYUZ OLUYORDUM' "Bir ara tekrar bölümlerini izliyordum. Her sene 3-5 kere yayınlandığı için. Fakat hiç böyle baştan sona oturup izlememiştim. Hamileyken Ali ile oturup izledik. Sıfırdan başladık bir anda 79 bölüm oldu. Baştan sona izleyince fikrim çok değişti. İzlerken şunu fark ettim; 10 sene içinde kendimi sevmeyi öğrenmişim. Eskiden kendimi izlerken daha yargılayıcıydım. ‘Orada öyle mi oynanır? Ne biçim olmuş” diye. 18 yaşına sette girmiştim. Ne tatlıymışım, ne kadar samimiymişim. Nihal’e bakış açım çok değişti. Dizi yayınlanırken izleyiciden çok etkilendiğimi fark ettim. Ben de onlar gibi Nihal’e uyuz oluyordum..."