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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 08:45 | 

10 yıl önce ‘hiç düşündün mü’ diye sormuştu birisi... Şimdi 12'nci seneye giriyoruz

Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.

İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.

Fotoğraflar: Instagram

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Nermin Bezmen yıllar önce eşi Tolga Savacı ile davette tanıştığı an için “Hayatın bana hediyesi” yorumunu yaptı.

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Nermin Bezmen (64) eşi, çocuklarının babası Pamir Bezmen’i Ocak 2009’da kaybetmişti. 2010’da da oyuncu Tolga Savacı (56) ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1 Mayıs 2015’te de nikah masasına oturmuşlardı. Amerika’da yaşayan çift dün tanışmalarının 12’nci yılını kutladı.

3Bana bakışını asla unutamam
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'Bana bakışını asla unutamam'

Nermin Bezmen, “Bana yaş farkından dolayı ‘10 yıl sonrasını hiç düşündün mü?’ diye sormuştu biri. ‘Hayır’ demiştim. Şimdi 12'nci seneye girerken 'iyi ki' diyorum. 'İyi ki anın hürriyetini yaşamışım, yaşıyorum." Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe bana göre değil. Çünkü ancak böyle korkusuz ve doya doya aşkla yaşanır. Tanıştığımız gece Tolga’nın bana bakışını asla unutamam” dedi.

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Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.

İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.

Fotoğraflar: Instagram

5Mustafa Üstündağ aşkını ilan etti
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Mustafa Üstündağ aşkını ilan etti

9 ay önce meslektaşı Ecem Özkaya ile evliliği sona eren oyuncu Mustafa Üstündağ yeni bir aşka yelken açtı. Üstündağ, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

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Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.

Boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni bir aşka yelken açtı.

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Instagram hesabından sevgilisi Seda Torular ile olan fotoğrafını paylaşan Üstündağ, 'hoş geldin' mesajıyla aşkını herkese ilan etti.

Sevgilisinin paylaşımına karşılık veren Seda Torular da 'Hoş bulduk' cevabını verip kalp emojisiyle bu fotoğrafını paylaştı.

8Kıvanç ve Başak Tatlıtuğun romantik tatili
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Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ'un romantik tatili!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve arkadaşlarıyla Marmaris’e gitti.

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Tekne turu yapan ekip Marmaris’in koylarını tek tek gezdi. Eşi ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ’un ‘aşk’ pozları çok konuşuldu.Yeni projeleri öncesi stres atan ünlü çiftin bir süre daha tatiline devam edeceği öğrenildi.

10BERRAK AŞKINI İLAN ETTİ
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BERRAK AŞKINI İLAN ETTİ

Berrak Tüzünataç, adının aşk iddialarına karıştığı Ali Yörenç'le birlikteliğini ilan etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafı yayınladı.

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Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’dan ayrılan ve Ali Yörenç’le samimi görüntüleri ortaya çıkan Berrak Tüzünataç, sevgilisiyle birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaştı ve aşkını ilan etti.

12TATİLCİLER ÇEKTİ
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TATİLCİLER ÇEKTİ!

Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’in, Çeşme’de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris’te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti...

13DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL POZ
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DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL POZ

Oyuncu Büşra Develi dün 27. yaşına bastı. Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi aşkını da sosyal medyadan ilan etti.

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27. yaşına basan Büşra Develi arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan ünlü oyuncu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

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Doğum gününde kural bozan Develi'nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

16KADINIM
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'KADINIM'

Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Oktay'ın "Kadınım" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.

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Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Oktay, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Berk Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım 46 binden fazla beğeni aldı.

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Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.

Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.

Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.

19BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN
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BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

20HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ
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HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ

Hande Soral ile İsmail Demirci, Paris'te romantizmin doruğuna çıktı.

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Fransa'ya giden oyuncu çift, çıktıkları gezintide bol bol fotoğraf çekti. Demirci'nin Soral'ı öpücük yağmuruna tuttuğu bu kare "Maşallah" dedirtti.

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Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

23CAN NERGİS - JELENA MILOSAVJEVIC
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CAN NERGİS - JELENA MILOSAVJEVIC

Oyuncu Can Nergis, geçtiğimiz aylarda Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti.

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Evlendikten bebekleriyle birlikte sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti.

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Jelnen Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.

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Can Nergis ve Jelena Nergis ilk bebeklerini bir süre önce kucaklarına almıştı.

27İDO TATLISES - YASEMİN ŞEFKATLİ
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İDO TATLISES - YASEMİN ŞEFKATLİ

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgilisine aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Tatlıses, geçen yazdan beri beraber olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını bu sözlerle duyudurdu; "İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel…"

29BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN
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BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN

Burcu Biricik, kocası Emre Yetkin ile çektiği bu pozunu "sol yanına dokundum" notuyla paylaştı.

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