10 yaşında çalışmaya başladı, sıfırdan servet inşa etti! İlk kadın milyarder oldu...
Birçok başarı ardından çok farklı hikayeleri barındırıyor. Sizler için ilk kadın milyarderin hikayesini derledik...
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Başarı hikayeleri her zaman ilham vericidir. Hele ki yoktan var edilmiş bir şeyler varsa ortada, mutlaka bilinmeye değerdir.
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Martha Stewart da ABD’nin en bilinen kadını ve ilk kadın milyarderi olmayı başardı. Üstelik bunu elinde hiçbir şey yokken yaptı. Elbette hataları vardı, ama önemli olan hataların ardından ayağa kalkabilmekti…
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ABD’nin yaşam gurusu olarak bilinen iş kadını ve televizyon programcısı Martha Stewart, 3 Ağustos 1941’de New Jersey’de doğdu.
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Martha Stewart, orta gelirli 6 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.
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Henüz 3 yaşında olan Martha ve ailesi Nutley’e taşındılar. İş hayatına henüz küçük bir çocukken atıldı.
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Martha Stewart, daha 10 yaşındayken Mickey Mantle, Yogi Berra ve Gil McDougald gibi New York Yankees oyuncularının çocuklarına bakıyordu.
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Hatta Mickey-Merlyn Mantle çiftinin 4 çocuğunun da doğum günü partilerini Martha düzenliyordu.
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Sonralarında modellik yapmaya başladı. 15 yaşında ise Unilever’in ve bir sigara markasının televizyon reklamlarında oynadı.
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Üniversite yıllarında ihtiyacı olan öğrenim parasını tamamlayabilmek için o zamanlar oldukça yüksek değeri olan 50 dolara modellik yaptı.
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Şimdiki işinin inceliklerini ailesinden öğrendi. Stewart annesinden yemek yapmayı ve dikiş dikmeyi öğrendi.
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Martha Stewart, büyük babasının evinde konserve yapmanın, yiyecekleri korumanın inceliklerini, babasından ise bahçe işlerini öğrendi.
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Ayrıca okulda ders programının dışında sanat kulüpleri ve okul gazetesinde aktif olarak yer alıyordu.
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Üniversite parası için Chanel’de modellik yaptığı günlerde Yale Üniversitesi hukuk öğrencisi olan Andrew Stewart ile tanıştı.
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1965 yılında tek çocukları olan Alexis doğdu. Barnard College’de sanat ve tasarım tarihi bölümünü dereceyle bitirmeden önce Andrew Stewart ile evlendi.
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1967’de tutkuları bambaşka olsa da borsacılık kariyerine başladı.
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Eşinin babasının profesyonel olarak ilgilendiği borsa dünyasına onun sayesinde adım atan Martha Stewart’ın borsa kariyeri fazla uzun sürmedi.
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Hayalleri ve tutkuları bambaşkaydı.
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1972 yılına kadar borsacılık yaptıktan sonra eşiyle birlikte Westport’ta 1805 yılında yapılmış eski bir çiftlik evini aldılar ve restore ederek oraya taşındılar.
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Martha Stewart ImClone Systems adlı ilaç şirketinin hisselerinin satışı ile ilgili federal görevlilere yanlış bilgi vermek, adaleti yanıltmak, hile ve fesata karışmaktan 2001 yılında yargılandığı mahkemece suçlu bulundu .
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5 ay hapis, 2 sene gözetim, 30 bin dolar para cezası aldı