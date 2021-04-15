10 yaş altı çocuğu olan sağlık personeli idari izinli sayılacak mı? Bakanlıktan yeni genelge

10 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanları için idari izin imkanı, önceki gün 81 il valiliğine gönderilen genelge ile son buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen "esnek mesai ve idari izin" genelgesi kapsamında, sağlık çalışanlarının izinler durduruldu. İstifa ve emeklilik başvurularının da bir süre kabul edilmeyeceğini genelge ile duyuran Sağlık Bakanlığı, 10 yaş altı çocuğu olan sağlık çalışanlarının idari izinden de muaf tutulduğunu açıkladı. İşte, genelgenin tüm detayları



Sağlık Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelgede şu bilgiler yer aldı;



“Cumhurbaşkanlığımızca, 14/04/2021 tarihli ve 31454 say1h Resmi Gazete’ de yayımlanan; Covid-19 Kapsamda Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2021/8 sayılı Genelge ile Covid-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.



Bilahare Bakanlığımızın başvurusu üzerine, Bakanlığımıza Cumhurbaşkanlığı idari işler Başkanlığının 14.04.2021tarih ve16135 sayılı yazıları ile bahse konu Genelgede yer alan hususlardan farklı olarak Bakanlığımız çalışanları hakkında düzenleme yapılmasına müsaade edilmiştir.



Gelinen süreçte; kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesi teminen Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personele yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızın 2021/8 sayılı Genelgelerine ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının mezkur yazıları çerçevesinde aşağıdaki dizinlemelerin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur."