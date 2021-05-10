10 TL'lik evlerle gündeme gelmişti... Bu kez taşınana kira ödeyecekler
İtalya önce 1 Euro'ya satışa çıkardığı evlerle gündeme geldi. Dünyanın birçok yerinden bu evleri satın alanlar olsa da bazıları yenileme maliyetlerinin pahalı olmasından yakındığı haberlere yansıdı. Bu kez İtalya 2 köyündeki yeni projeyle dünyanın birçok yerinden insanları kendine çekmeye çalışıyor. Taşınana para ödeyecek... İşte detaylar
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Uzaktan çalışma, salgın sırasında birçok kişi için bir olasılık haline geldi, yani ofis artık bir mutfak masasından dünyanın diğer tarafındaki kumsala kadar her yerde olabilir. İtalyan kasabasına taşınmak, birçok insanın tercih ettiği bir durumken, alınan yeni karar bunu cazip hale getirdi. Alınan kararla İtalya iki destinasyonuna taşınan ve uzaktan çalışanlara para ödeyecek.
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TEK ŞART: BİR İŞİNİZİN OLMASI
İtalya'nın para ödemek için karar aldığı iki lokasyondan biri Toskana'daki Santa Fiora ve diğeri Lazio'daki Rieti... Uzun vadeli olarak taşınmaya ve evden çalışmaya karar veren herkesin kirasının yüzde 50'sine kadarını ödeme kararı alındı.
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Burada dikkat edilmesi gerekenleri de yazmışlar ve kiralar düşük, anlaşma cazip olsa da bu ücretli tatil değil ifadesinin altı çizilmiş. Adaylar için aranan en büyük şart aktif bir işinin olması.
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AKILLI ÇALIŞAN KÖYLER
İtalya daha önceden de köylerdeki nüfusu arttırmak için 1 Euro'dan konut satıyor hatta taşınanlara ücret bile ödüyordu. Şimdi aldığı kararla da yetkililer akıllı çalışan köyleri geliştireceğine vurgu yaptı.
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Bu köylerde yüksek hızlı interneti artırma için çalışmalar sürerken, telekomünikasyon kullanıcıları için donanımlı "laboratuvarlar" kurma potansiyeli de söz konusu.
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Santa Fiora
Toskana'nın kalbinde yer alan ortaçağ köyü Santa Fiora, Monte Amiata doğal rezervinde yer alıyor. Bugün nüfus neredeyse 2.500 kişiye düştü, ancak belediye başkanı Federico Balocchi, teknolojinin ve sanal çalışmanın memleketinin geleceğini kökten değiştirebileceğine inanıyor.
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Bir ev kiralamak isteyen çalışanlara, iki ila altı aylık uzun süreli kalışlar için 200 euro veya toplam kiranın yüzde 50'sine kadar verilecek.
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Kiralamalar genellikle aylık 300 ila 500 euro arasında değişiyor. Buraya taşınanlara aylık 100 euro yardım edilmiş oluyor.
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Balocchi, kira kuponunun kısmen tatil için ödenen bir ödeme olmadığını vurgulamaya istekli. Potansiyel kiracılar, aslında uzaktan çalışacaklarını kanıtlamalı.
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Balocchi CNN'e durumu şu şekilde açıkladı: Ara sıra dokunup giden turistleri değil, köy hayatımızı gerçekten denemek isteyen insanları hedef alıyor. Amaç, insanları buraya taşınmaya ve sanal olarak buradan çalışmaya teşvik etmek.
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Santa Fiora'nın esnek ofisleri haline gelmesini istiyoruz. Bir genç başka bir yerden iş aramak için her ayrıldığında, köyümüzün bir parçası götürülüyor. Bu, yeni sakinleri ve firmaları cezbetmek için bağlantı ve teknolojiye odaklanan akıllı köy projemizin yalnızca ilk adımıdır.
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ŞARTLAR NELER?
Çalıştığınıza dair bir belge iletmeniz ve bu belgede özellikle ne iş yaptığınızın ayrıntılı bir şekilde yazması lazım. Bunun başvuru formunuz ile birlikte iletilmesi gerekiyor.
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Emekli maaşı alan kişiler taşınmaya davetli ancak hala bağımsız, profesyonel veya çevrimiçi olarak çalışmadıkları sürece ödemelerden yararlanamazlar.
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İkinci olarak, şehirde bir yer bulduğunuzda, sözleşme ayrıntılarını ve yeni adresinizi içeren kira belgesini iletmeniz gerekecek.
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Eğer ki çalışmak isteyen biri turizm sektörüne yatırım yapmaya karar verirlerse, Santa Fiora onlara bir oda ve kahvaltı tesisi açmak veya eski bir konutu otel veya pansiyona dönüştürmek için yeniden biçimlendirmek için 30 bin euroya kadar para vermeye hazır.
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Birisi ikamet etmeye ve çocuk sahibi olmaya karar verirse, her yeni doğan için 1.500 euroya kadar bir bebek bonusu bile var.
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Balocchi, "Düşük anaokulu ücretlerimiz, ücretsiz okul servis otobüslerimiz ve ebeveynlerin nefes alması için çocuklara zaman tanıyan birçok etkinliğimiz var" açıklamasında bulundu.
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Rieti
Roma'ya daha yakın olmayı tercih edenler için, çarpıcı Rieti'nin benzer bir anlaşması var. Ancak tek bir şartı var: En az üç ay kalmak.
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Rieti'nin yaklaşık 50.000 nüfusu olmasına ve Lazio bölgesindeki en büyük şehirlerden biri olmasına rağmen, nüfusu artmıyor.
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Belediye başkan yardımcısı Daniele Sinibaldi, "Sıkışmış durumdayız. Gençler hala iş aramak için Roma'ya kaçmaya devam ediyor, bu yüzden Rieti'yi akıllı ofislerine dönüştürecek ve şehrimizi yeniden canlandıracak uzaktaki çalışanları cezbetme misyonuna başladık" diyor.
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Sinibaldi, kira kuponlarının altı ayın ötesine uzatılabileceğini ve bir ön kira sözleşmesi sağlanabileceğini ifade ediyor.
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Evden çalışanlar, kiraların şehre kıyasla daha düşük olduğu yakın kırsal bölgelerde bile bir mülk seçmekte özgür.
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Mevcut mülklerin bulunduğu belediye binası web sitesi olmadığı için bir yer bulmak daha zor olabilir.
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Başvuru sahiplerinin doğrudan acentelerle veya çevrimiçi kiralama platformlarıyla iletişime geçmeleri gerekecektir.
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Çalışanlar, uzaktan çalışan bir işçi olarak durumlarını kanıtlamak için patronlarından bir mektuba ihtiyaç duyacaklar.
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Ancak serbest çalışanlar, profesyonel çalışmalarının bir tanımını basitçe sağlayabilirler.
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Sinibaldi, evden çalışmanın uykulu Rieti'yi yeniden canlandıracağından emin.
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Sinibaldi, "Kasabadaki kiralar 250 ila 500 euro arasında değişiyor. 600 euro karşılığında huzurlu kırsalda küçük bir villaya sahip olabilirsiniz" dedi.
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Sinibaldi açıklamasının devamında, "Ayrıca kupon, Sant'Elia kırsal mezraları, Cerchiara ve Terminillo kayak merkezi dahil tüm Rieti bölgesinde kullanılabilir" dedi.
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Bölge, anıtsal meydanların, müstahkem duvarların ve aristokrat saraylarının dar pitoresk sokaklarla birbirine bağlandığı ortaçağ, Rönesans, barok ve modern mimarinin bir karışımı.