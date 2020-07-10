10 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını son durum.. Uzmanların 2020 altın fiyatları yorumları

Merak edilen soru şu : Altında bu düşüş eğilimi devam mı eder mi? Yoksa yükselişe geçer ve yeni bir rekor gelir mi?



Çok net olarak yanıtlayalım. Panik havası yaratacak türde beklenmedik, olumsuz bir haber akışı olmadığı takdirde altının ons fiyatında şu an için kısa vadede yeni bir rekor denemesi pek olası görünmüyor.



Şu anda yatay bir seyirde ilerlemesini ve piyasadaki risk iştahının hangi yöne evrileceğini takip ederek gelişmeler sonucunda yön belirlemesini bekliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz seviye önce 1785 dolar olacak, bu seviyenin kırılması halinde 1775 dolar desteğine doğru iniş sürebilir.



Aynı yorumların, gram altın cephesi için de geçerli olduğunu belirtelim ve bu durumda da gram altın fiyatlarında yeniden kısa vadede 400 TL üzeri bir rekor beklemediğimizi, geri çekilmenin ise 390 TL altına geçerek 387 TL destek seviyesine kadar sürüp sürmeyeceğini takip edeceğimizi söyleyelim. Ancak gram altında hassas nokta Dolar/TL kurunun 6.86 TL seviyelerinde yaşadığı sıkışma. Dolar endeksinin dün yükseliş trendine girmesine rağmen halen Dolar/TL kuru direnmeye devam ediyor.