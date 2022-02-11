10 Şubat Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da: Süper Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU

10 Şubat Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Süper Loto bileti alan şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bu akşam devretti. Diğer ikramiyeler ile sahibini buldu. 10 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
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10 Şubat 2022 tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Süper Loto sonuçları canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 5.444.727,26 TL devretti. 10 Şubat Süper Loto sonuçları canlı çekilişin hemen ardından erişime açıldı. Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan ya da mobil uygulama ile telefondan tek tıkla sorgulanacak. İşte, 10 Şubat 2022 Süper Loto sonuçları ikramiye sorgulama ekranı ve Süper Loto çekilişi ile ilgili bilgiler.