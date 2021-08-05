10 soruda afet destekleri! Bölgelerde ne gibi destekler verilecek?

3- Afet bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Hane sayısı 100’den az olan yerlerde konutların 10’a birinin, nüfusu 50 binden az olan il ve ilçelerde en az 20 binanın, nüfusu 15 binden az olan yerlerde en az 10 binanın oturulamayacak hale gelmesi, tarım ürünlerinin en az 3’te biri kadarının zarar görmesi, çok sayıda ölü ve yaralı olması gerekiyor.