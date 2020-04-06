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HaberlerEkonomi Haberleri10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 13:12, /

10 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Her hafta fırsat ürünleri market raflarına eklenmeye devam ediliyor. Cuma günü kataloğu içerisinde saç kurutma makinesi 75 TL, saç düzleştirici 59 TL, titreşimli yüz temizleme cihazı 39,90 TL fiyatı ile bulunuyor.

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BİM 10 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta salı ve cuma günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta cuma günü markete cyclone elekrikli süpürge 399 TL, buharlı ütü 199 TL fiyatı ile geliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

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BİM 14 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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