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Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 13:11, /

10 milyonluk evde çoluk-çocuk karantina

Gösteri dünyasının ünlü çifti üç çocuklarıyla birlikte bu gösterişli evde karantina süreci geçiriyor. Ailenin evi büyük yangında zarar gördükten sonra onarılmıştı.

SPLASH NEWS, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1BÜTÜN AİLE EVDE

BÜTÜN AİLE EVDE

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen Jessica Alba ile Cash Warren, coronavirüs nedeniyle milyonlarca insan gibi evlerinden çıkamıyor. Ünlü çift, üç çocuklarıyla birlikte 10 milyon dolar değerindeki gösterişli evlerinde geçiriyor bu süreci.

2DURMADAN SPOR YAPIYOR

DURMADAN SPOR YAPIYOR

38 yaşındaki üç çocuk annesi Jessica Alba, karantina sürecinde sık sık sosyal medya paylaşımları yapıyor. Kızları, 11 yaşındaki Honor, 8 yaşındaki Haven ile spor yaparken ya da dans ederken çekilen videoları ses getiren Alba kimi zaman da bahçede oynadıkları oyunların görüntülerine yer veriyor sosyal medya sayfasında.

3OĞLUNA BEYZBOL ÖĞRETTİ

OĞLUNA BEYZBOL ÖĞRETTİ

Güzel oyuncu son alarak da kocası Cash Warren ve en küçük çocukları olan 2 yaşındaki Hayes'in beyzbol oynarken çekilen videosunu paylaştı. Görünüşe göre bu karantina süreci Alba ve Warren için iş yoğunluğundan sıyrılıp çocuklarıyla vakit geçirdikleri neşeli günlere dönüştü.

4YANGINDAN NASİBİNİ ALDI

YANGINDAN NASİBİNİ ALDI

Çiftin Beverly Hills'te bulunan evi geçen yıl Los Angeles'ta çıkan büyük orman yangınından da nasibini almıştı. Yangında orta düzeyde hasar gören ev, onarıldı ve bazı değişiklikler yapıldı. Aile de bu onarımın bitmesinden sonra tekrar yenilenen evlerine taşındı.

5ÜNLÜ YAPIMCIDAN SATIN ALDILAR

ÜNLÜ YAPIMCIDAN SATIN ALDILAR

Jessica Alba ve Cash Warren bu evi 2017 yılında 10 milyon dolara satın almıştı. Evin onlardan önceki sahibi de Siyah Kuğu gibi bol ödüllü ve çok izlenen filmlerin yapımcısı Mike Medawoy idi.

6FİYATINDA İNDİRİM YAPTI

FİYATINDA İNDİRİM YAPTI

Medawoy bu evi 15 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Fakat alıcı bulamayınca indirime gitmişti. Alba ve Warren, geniş bir arazi üstünde yer alan bu ev için 9 milyon 948 bin dolar ödemişti. Çift evi satın aldıktan sonra istedikleri gibi renove ettirdi. Sonra da çocuklarıyla birlikte buraya taşındı. 

7SPOR VE SİNEMA SALONU

SPOR VE SİNEMA SALONU

Ailenin yaşadığı bu evin yedi yatak odası ve 8 buçuk banyosu bulunuyor. Yüzme havuzu, spor salonu ve özel sinema odası evin aileye sunduğu olanaklar arasında.

8AYRILIP BARIŞTILAR

AYRILIP BARIŞTILAR

Oyunculuk kariyerine çok genç yaşta başlayan Jessica Alba, sonra da oyunculuğu sürdürdü. Şu an evli olduğu yapımcı Cash Warren ile inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdü. Bir ara ayrılan çift daha sonra tekrar bir araya geldi ve evlendi. 2008 yılında evlenen çiftin iki kız bir erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Alba oyunculuğun yanı sıra bir de organik bakım ürünleri satan bir firmanın kurucu ortağı. Jessica Alba'nın 200 milyon dolarlık bir serveti var.

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