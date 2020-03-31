10 milyonluk evde çoluk-çocuk karantina

AYRILIP BARIŞTILAR Oyunculuk kariyerine çok genç yaşta başlayan Jessica Alba, sonra da oyunculuğu sürdürdü. Şu an evli olduğu yapımcı Cash Warren ile inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdü. Bir ara ayrılan çift daha sonra tekrar bir araya geldi ve evlendi. 2008 yılında evlenen çiftin iki kız bir erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Alba oyunculuğun yanı sıra bir de organik bakım ürünleri satan bir firmanın kurucu ortağı. Jessica Alba'nın 200 milyon dolarlık bir serveti var.