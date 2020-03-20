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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 10:54, /

10 milyon dolarlık malikanede karantina

Bu ayın ilk haftasından bu yana hasta olduğunu sosyal medya hesabından duyuran model Heidi Klum, yaptırdığı corona virüs testinin sonucunu ünlülerin gözde yerleşim alanı Bel- Air'deki 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor.

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1LÜKS MALİKANEDE İZOLASYON

LÜKS MALİKANEDE İZOLASYON

46 yaşındaki dört çocuk annesi Heidi Klum, geçtiğimiz günlerde covid-19'un bazı belirtilerini hissettiği için test yaptırdığını açıklamıştı. Klum, kocası Tom Kaulitz'in de corona virüs testi yaptırdığını duyurmuştu. Kaulitz'in test sonucu negatif çıktı. Fakat Heidi Klum hala test sonucunu bekliyor. Bu dönemde de kendini Bel- Air'deki lük malikanesinde izolasyona aldı.

2GÖZ KAMAŞTIRICI MALİKANE

GÖZ KAMAŞTIRICI MALİKANE

Klum'un, 30 yaşındaki kocası Tom Kaulitz ve önceki iki evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğuyla birlikte yaşadığı malikane kelimenin tam anlamıyla göz kamaştırıcı. Klum, burayı 2013 yılında Emmy ödülle Ed Weinberger'den satın almıştı.

3OLİMPİK YÜZME HAVUZU

OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Akdeniz tarzında inşa edilen malikanenin toplam 8 tane yatak odası bulunuyor. 9.5 banyoya sahip olan malikane geniş bir arazi üzerine kurulu. Bu arazide olimpik boyutlarda bir yüzme havuzu da yer alıyor.

4JİMNASTİK SALONU DA VAR

JİMNASTİK SALONU DA VAR

Klum ve ailesinin yaşadığı malikanenin alt katında bir jimnastik ve dans salonu, şarap mahzeni, geniş bir şef mutfağı da bulunuyor.

5EVİNİZDE KALIN MESAJI

"EVİNİZDE KALIN" MESAJI

Heidi Klum, sosyal medya paylaşımlarında takipçilerine covid 19'dan korunmaları için evde kalmaları gerektiğini hatırlatan bilgiler veriyor. Klum paylaşımlarında sık sık "başkalarına hastalık bulaştırmamak ya da hastalık kapmamak için evinizde kalın" mesajları veriyor.

6TEST SONUCU NE OLDU

TEST SONUCU NE OLDU?

Kendini lüks malikanesinde izole eden Klum'un, kocasının test sonucu çıktığı halde kendisininki hakkında neden bilgi vermediği de merak ediliyor. Bu durum çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oluyor.

7AMAÇ DİKKAT ÇEKMEK Mİ

AMAÇ DİKKAT ÇEKMEK Mİ?

Bazıları Klum'un test sonucunun pozitif çıktığını iddia ederken bazıları da onun sonucunun da negatif çıktığını ileri sürüp "Ama dikkat çekmeyi sürdürmek istediği için böyle davranıyor" yorumları yapıyor.

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