Gündem Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 08:58 | 10 Mayıs 2021 - 08:58

10 Mayıs'ta (bugün) canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? İşte 10-11-12 Mayıs ders durumu

10 Mayıs'ta (bugün) canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? Öğretmenlere idari izin açıklaması ardından gözler canlı derslere çevrildi. Alınan karar göre, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı günlerde uzaktan eğitime de ara verilecek. Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak. Peki, bugün canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? İşte detaylar....