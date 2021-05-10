10 Mayıs'ta (bugün) canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? İşte 10-11-12 Mayıs ders durumu
10 Mayıs'ta (bugün) canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? Öğretmenlere idari izin açıklaması ardından gözler canlı derslere çevrildi. Alınan karar göre, öğretmenlerin idari izinli sayıldığı günlerde uzaktan eğitime de ara verilecek. Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak. Peki, bugün canlı ders var mı? Bu hafta okullar tatil mi? İşte detaylar....
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Tam kapanma döneminde tüm kademeler uzaktan eğitime geçmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bayram haftası ile ilgili önemli açıklama geldi. MEB'in duyurusuna göre tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Bu nedenle canlı derslere de ara verilecek.
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Bayram sonrasında ise öğrenciler online eğitimlerine EBA TV ders programındaki gibi devam edecek.
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BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Bayramdan sonra okullar, yeni bir karar alınmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.
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Bayramdan sonra okullar, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 17 Mayıs tarihinde resmen başlamış olacak. 19 Mayıs tarihinde ise resmi tatil olması dolayısıyla eğitime 1 günlük ara verilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapması bekleniyor.