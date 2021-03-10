10 Mart altın fiyatlarında son durum.. Uzmanlar fiyatlardaki dalgalanmaya ne diyor? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu altın piyasasını takip edenlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Anlık ve canlı takip veriler ile altın piyasası dakika dakika takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 418,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını 2.805 liradan satılıyor.Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın günü bir önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 419,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 418,3 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 690 lira, Cumhuriyet altını da 2.805 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2'lik kayıpla günü 1.681 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,8 artışla 1.693 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketinin enflasyona yol açacağı endişelerini ortadan kaldıran açıklamalarının, tahvil faizlerinin yüzde 1,60 sınırının altına inmesini, ons altın üzerindeki baskının ise azalmasını beraberinde getirdiğini söyledi.
Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.700 doların aşılması halinde ise 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Piyasalar, ABD tahvil piyasasını ve petrol fiyatlarının seyrini takip etmeyi sürdürecek.
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yeni haftaya başlarken yükselen dolar endeksi etkisi altında kalan ons altın 1700 dolar seviyelerinde. Aynı zamanda ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin de yeni haftanın başlangıcında yüzde 1.50 seviyelerinin üzerinde dalgalı bir seyirde olması da ons altın fiyatını 1700 doların üzerine atması konusunda frenliyor.
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ABD’de senato onayından geçen 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin ons altın fiyatı üzerinde artırıcı bir etki göstermemesini enflasyonun artış yönündeki beklentilerin daha ağır basmasına bağlıyoruz. Nitekim, bu hafta içerisinde çarşamba günü açıklanacak ABD şubat ayı enflasyon oranına ilişkin genel piyasa beklentisi de aylık ve yıllık bazda hafif çaplı artışlar olması yönünde. Her ne kadar Fed Başkanı Powell yüzde 2 enflasyon hedefinin uzağında olduklarını söylese de piyasalardaki genel beklenti enflasyon artışını şimdiden fiyatlamaya başladı.
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Piyasalarda eğer risk iştahı tarafında artış olursa ons altının 1700 dolar üzerine çıkması zorlaşır. Ons altın fiyatının 1700 dolar üzerindeki 1713 dolar ilk teknik direnç seviyesini aşabilmesi için birtakım yeni haberler gerekli. Eğer bu haber akışı olmazsa ons altın tarafındaki tek yükseliş beklenti kaynağımız bu seviyelerden gelecek fırsat niteliğindeki tepki alımları olur.
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Gram altın tarafında ise, 413 TL fiyat seviyesinin üzerindeki hareketlerin kaynağı ons altın fiyatlarından çok dolarTL kurundaki hareketler olacaktır şeklinde görülüyor. DolarTL kurunun 7.55 TL üzerinde 7.62 TL direncini kırması halinde gram altın fiyatları yükselişe geçebilir. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi de şu anda bu ihtimali biraz güçlendiriyor. Teşvik paketinin uygulamaya geçmesi ve piyasadaki yankıları bu haftanın ortasına kadar olan süreçte altın fiyatlarını daha da belirgin hale getirecek. Bugün özelinde makro ekonomik veri ajandasının da nispeten çok yoğun olmamasından ötürü günün daha çok gözleme dayalı geçirilmesini öneriyoruz.
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1660 SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR - ALB Forex
Ons altında, Fibo (61.8) destek bölgesinde satış baskısı devam ediyor. Düşen kanal alt bandında destek arayan ons altın, güne tepki alımları ile başladı. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda ilk direnç bölgesi olarak 1700 seviyesi takip edilebilir.
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Bu bölgenin aşılması durumunda sıralı olarak 1725/1740 bölgelerine doğru toparlanma görülebilir. Aşağı alanda 1670 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında oluşabilecek satış baskısında 2019 Nisan ayından bu yana uzun süreli devam eden yükseliş trendi destek bölgesine denk gelen 1660 seviyesi test edilebilir.
Gram altın 406.90/414.30 bandı arasında sürdürdüğü yatay hareketi yukarı yönlü kırdı. Sabah saatlerinde 422.60 seviyesini gören fiyat, bültenimizi yazdığımız sıralarda kar satışıyla karşı karşıya kaldı.
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Fiyat, düşüş hareketine devam ettiği takdirde 414.30 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Tersi durumda, 422.60 seviyesi ara direnç, 426.60 seviyesi ana direnç olarak takip edilebilir. MACD’de toparlanma görülüyor.