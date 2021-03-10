10 Mart altın fiyatlarında son durum.. Uzmanlar fiyatlardaki dalgalanmaya ne diyor? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Gram altın tarafında ise, 413 TL fiyat seviyesinin üzerindeki hareketlerin kaynağı ons altın fiyatlarından çok dolarTL kurundaki hareketler olacaktır şeklinde görülüyor. DolarTL kurunun 7.55 TL üzerinde 7.62 TL direncini kırması halinde gram altın fiyatları yükselişe geçebilir. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi de şu anda bu ihtimali biraz güçlendiriyor. Teşvik paketinin uygulamaya geçmesi ve piyasadaki yankıları bu haftanın ortasına kadar olan süreçte altın fiyatlarını daha da belirgin hale getirecek. Bugün özelinde makro ekonomik veri ajandasının da nispeten çok yoğun olmamasından ötürü günün daha çok gözleme dayalı geçirilmesini öneriyoruz.