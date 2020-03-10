10 Mart altın fiyatları ne olacak? Canlı ve anlık gram altın fiyatları bilgileri

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının piyasalara ne kadardan giriş yaptığı yatırımcıların en önemli gündem maddesi oldu. Altın fiyatlarında haftalardır yaşanan anlık değişimleri takip edenler, pazartesi günü çeyrek ve gram altının ne kadardan alıcı bulduğunu sorguluyor. Canlı 10 Mart altın fiyatı takibi yapanlar, bir yandan da ekonomi uzmanlarının altın analizleri ve yorumlarını değerlendiriyor. Peki, pazartesi günü kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı? İşte, uzmanlarından altın fiyatları analizi ve 10 Mart anlık altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgiler... Altın fiyatları yükselecek mi sorusu vatandaşların aklındaki sorular arasında yer almaya devam ediyor. Tam altın, çeyrek altın fiyatları ile birlikte ons altının son durumuna göre yatırım durumlarına karar vermek isteyen yatırımcılar, güncel, canlı ve anlık altın fiyatları bilgisini öğrenmek istiyor. Altın fiyatları haftaya her ne kadar düşüş eğilimli başlangıç gösterse de cuma günkü kapanış fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Cuma günü 326 lira seviyesinde kapanış gören gram altın fiyatları, haftaya 332 liradan başladı. Kapanışından bu yana yüzde 1,5 seviyesinde artış gösteren gram altın fiyatları, haftanın ikinci gününde ise 328 lira seviyelerine geriledi.



ALTIN FİYATLARI 10 MART SALI GÜNÜ NE KADAR OLDU?



Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 10 Mart Salı günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 327 lira seviyesinde seyrediyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 10 Mart Salı günü 542 TL'den satılıyor.