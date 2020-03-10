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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 09:57, /

10 Mart altın fiyatları ne olacak? Canlı ve anlık gram altın fiyatları bilgileri

Anlık ve canlı altın fiyatları 10 Mart Salı günü pek çok yatırımcı tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Son günlerde her gün binlerce kişinin merakla takip ettiği gram altın fiyatları, alım ya da satım işlemleri dolayısıyla gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki duruma göre altın alınmalı mı satılmalı mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden altın yorumları ile de destek alıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün en son altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

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Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının piyasalara ne kadardan giriş yaptığı yatırımcıların en önemli gündem maddesi oldu. Altın fiyatlarında haftalardır yaşanan anlık değişimleri takip edenler, pazartesi günü çeyrek ve gram altının ne kadardan alıcı bulduğunu sorguluyor. Canlı 10 Mart altın fiyatı takibi yapanlar, bir yandan da ekonomi uzmanlarının altın analizleri ve yorumlarını değerlendiriyor. Peki, pazartesi günü kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı? İşte, uzmanlarından altın fiyatları analizi ve 10 Mart anlık altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgiler... Altın fiyatları yükselecek mi sorusu vatandaşların aklındaki sorular arasında yer almaya devam ediyor. Tam altın, çeyrek altın fiyatları ile birlikte ons altının son durumuna göre yatırım durumlarına karar vermek isteyen yatırımcılar, güncel, canlı ve anlık altın fiyatları bilgisini öğrenmek istiyor. Altın fiyatları haftaya her ne kadar düşüş eğilimli başlangıç gösterse de cuma günkü kapanış fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Cuma günü 326 lira seviyesinde kapanış gören gram altın fiyatları, haftaya 332 liradan başladı. Kapanışından bu yana yüzde 1,5 seviyesinde artış gösteren gram altın fiyatları, haftanın ikinci gününde ise 328 lira seviyelerine geriledi.

ALTIN FİYATLARI 10 MART SALI GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 10 Mart Salı günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 327 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 10 Mart Salı günü 542 TL'den satılıyor.

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GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 328 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,187 liradan alınıp 2,209 liradan satılıyor.

3YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,084 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLMUŞTU

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLMUŞTU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 327,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 328 liradan, 2 bin 160 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 181 liradan, 299 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 303 liradan, 2 bin 111 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 131 liradan, bin 56 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 528 liradan alınan Çeyrek Ziynet 533 liradan satıldı.(ACÖ-E)

5ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİ SEYİR SÜRÜYOR

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİ SEYİR SÜRÜYOR

Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Piyasalarda Corona virüs endişesi devam ediyor. Hafta boyunca riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara giriş senaryosu ön plandaydı. Bu hareketlerin hala devam ettiğini görmekteyiz. Virüs kontrol atlına alınmak bir yana giderek yaygınlaşıyor ve ölüm ve vaka sayıları artıyor.

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ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimleri ise endişeyi iyice artırdı. Virüs kontrol altına alınana kadar ons altın gibi güvenli limanlar tercih sebebi olmaya devam edebilir. Diğer yandan dolar kurunda nispeten sakin hareketler olsa da yukarı yönde teknik eğilimin korunduğunu görmekteyiz. Özellikle 6.03 TL ve 5.93 TL seviyeleri üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde atak potansiyeli bulunuyor.

Gram altında 310 TL üzerinde yukarı yönde eğilimden bahsetmiştik. Bu eğilim sürüyor. Kısa süreli kar satışları gelse de ana yönü yukarı olduğu için düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir.

7PİYASALARI DOMİNE EDEN BAŞLIK PETROL SAVAŞI

PİYASALARI DOMİNE EDEN BAŞLIK PETROL SAVAŞI

Eral Karayazıcı - Global Menkul Yurtiçi Satış Müdürü

Küresel piyasalar yeni haftaya güçlü negatif bir fiyatlama ile başladı. Kuşkusuz Corona faktörü ve ilişkili haber akışı etkisini sürdürüyor, ancak öne geçen ve piyasaları domine eden başlık petrol savaşı. S.Arabistan ile Rusya'nın üretim kesintisinde geçen hafta anlaşamayışı cuma günü petrole yüzde 9 kadar değer kaybettirmişti. Cumartesi günü S.Arabistan rest çekerek petrolü daha ucuza satacağını açıkladı. Hal böyle olunca petrol fiyatları son 30 yılın en sert değer kaybına uğrayarak Asya işlemlerinde yüzde 30'a yakın değer kaybı gösterdi. Korku ve panik atmosferi altını destekledi ve Türkiye saati ile 05:00'de gram fiyat 338.7 TL'yi test etti.

Panik ortamının yatışması altın fiyatlarında gerilemeye neden olmaya sürmesi ise yükselişi desteklemeye aday. Bu anlamda hemen her markette olduğu üzere geleceği tahmin için cevap aranan soru en kötü ne zaman yeterince fiyatlandığı diyebileceğimiz. Ben kısa bir süre içinde (bir belki iki hafta) var olan güçlü negatif seyrin sona ereceğini ve ikinci yarı yılda ekonomiler düzelecek beklentisinin fiyatlamalara konu olmaya başlayacağını düşünüyorum.

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