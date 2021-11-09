10 Kasım’ın kaçıncı yıl dönümü? Atatürk ölüm yıl dönümünde anılıyor
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bu sene de heyecanla bekleniliyor. Vatandaşlar 10 Kasım’da her sene ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyorlar. Yurt genelinde törenler düzenleniyor, okullarda etkinlikler yapılıyor. Peki, 10 Kasım 2021 Atatürk’ün ölümünün kaçıncı yıl dönümü? İşte merak edilenler
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10 Kasım’ın bu sene kaçıncı yıl dönümü olduğu araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti. Bu yıl Atatürk’ün ölümünün 83’ncü yıl dönümü. Vatandaşlar ulu önderin vefatında onu etkinlikler düzenleyerek anacak, saygı duruşunda bulunacaklar.
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ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?
Bu yıl Atatürk’ün vefatının 83’nci yıl dönümü. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anılıyor.
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalin dolayısıyla, saat 09.05'te her yıl sirenler çalıyor ve vatandaşlar saygı duruşuna geçiyor.
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10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu. Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.