10 Kasım tatil mi, okullar açık mı? İşte Resmi Gazete bilgileri
10 Kasım okullar tatil mi sorusu, veli ve öğrenciler tarafından merak edilen konuların başında yer alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’ncü yıl dönümünde yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Anıtkabir'e yapılacak ziyaretler ve anma etkinlikleri ile 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bu sene çarşamba gününe denk gelecek. Okullar, bankalar ve devlet kurumunda çalışan memurlar 10 Kasım'ın tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 10 Kasım tatil mi, okullarda ders olacak mı? İşte, ayrıntılar.
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10 Kasım günü saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yurt genelinde sirenler çalacak ve anma törenleri gerçekleşecek. Tam 83 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümünde atalarına minnetlerini gösterecek olanlar Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Kasım resmi tatil olmayacak. Okullarda dersler işlenmeye devam edecek kamu görevlileri de normal mesai saatlerinde çalışacak.
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10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.
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RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI
İşte resmi gazete içerisinde yer alan tatil günleri:
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır :
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
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Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.