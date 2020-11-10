10 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? Süper Loto sonuç ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da olacak!
Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hafta noter huzurunda canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekilişe kısa süre kala gözler bu akşamki çekilişin saatine çevrildi. Peki 10 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte, 10 Kasım Süper Loto sonuçları ve sorgulamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş her hafta belirtilen günlerde 21:30’da yapılıyor. Süper Loto sonuçları Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası ilan edilecek. En az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin edenler farklı miktarlarda ikramiyeler alabilecek. İşte, Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak. Çekilişin ardından kazandıran numaralar aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.