Süper Loto sonuç ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da - 10 Kasım Süper Loto sonuçları canlı yayınla açıklandı - Tıkla sorgula
Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonrası ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı yayınla ilan edildi. Süper Loto çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Süper Loto sonuçları ise millipiyangoonline’da sorgulanacak. Şans oyunu müdavimlerinin yoğun ilgi gösterdiği Süper Loto sonuçları zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. İşte, 10 Kasım Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30’da yapılan çekilişin ardından duyuruldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. En az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin edenler farklı miktarlarda ikramiyeler alabilecek. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 10, 14, 20, 35, 48 ve 60 oldu. Kazandıran numaralar aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek. İşte, Süper Loto sorgulama ekranı
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ilan edildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.