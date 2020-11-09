10 Kasım sözleri: Atatürk resmi ve en farklı 10 Kasım mesajları

Vazifesi süresince düşman karşısında cephede savaş veren ve Cumhuriyetimizin kuruculuğunu üstlenen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Salı günü ardında bıraktığı sözleri ve resimleri ile minnetle anılacak. Atatürk'ün sözleri ve resimleri aracılığıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularını göstermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri ve resmi için araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. İşte, paylaşımlarınızda yer verebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Atatürk resimleri ve sözleri derlemesi



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ VE FOTOĞRAFLARI



"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."