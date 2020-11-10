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HaberlerGündem Haberleri10 Kasım şiirleri için en güzel seçenekler! Uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler
GeriGündem 10 Kasım şiirleri için en güzel seçenekler! Uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler
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Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 07:43 | 

10 Kasım şiirleri için en güzel seçenekler! Uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

10 Kasım şiirleri yoğun ilgi görüyor. 1938’de hayatını kaybeden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her yıl 10 Kasım tarihinin gelmesi ile beraber yurt genelinde anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün vefatının bu yıl 82’nci yılı… İşte en anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler

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10 Kasım ile ilgili şiirler yoğun ilgi görüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'inci yılında yurt genelinde anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Vatandaşlar bu önemli günün gelmesi ile beraber günün anlam ve önemine uygun şiirleri araştırmaya başladılar. İşte en güzel ve anlamlı 10 Kasım ile ilgili Atatürk şiirleri

210 KASIM TÜRKÜSÜ
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10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!


Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!


Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA



ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN

3BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL
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BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ



ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir'e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O'nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

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