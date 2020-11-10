10 Kasım şiirleri için en güzel seçenekler! Uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler
10 Kasım şiirleri yoğun ilgi görüyor. 1938’de hayatını kaybeden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her yıl 10 Kasım tarihinin gelmesi ile beraber yurt genelinde anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün vefatının bu yıl 82’nci yılı… İşte en anlamlı, uzun ve kısa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili şiirler
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10 Kasım ile ilgili şiirler yoğun ilgi görüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'inci yılında yurt genelinde anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Vatandaşlar bu önemli günün gelmesi ile beraber günün anlam ve önemine uygun şiirleri araştırmaya başladılar. İşte en güzel ve anlamlı 10 Kasım ile ilgili Atatürk şiirleri