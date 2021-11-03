10 Kasım şiirleri - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri için en güzel seçenekler

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL Bir Tutkudur Mustafa Kemal;



Nice sevdalara değişilmeyen.



Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,



Bir baştır, vazgeçilmeyen...



Bir Türküdür Mustafa Kemal;



Suskun ağızlarda söyleşir, durur.



Çaltıburnu'nda gözetir denizi.



Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...



Bir İnançtır Mustafa Kemal;



Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.



Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.



Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...



Bir Anlamdır Mustafa Kemal;



Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.



Özgürlük diyor, al atının üstünde,



Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...



Bir Bayraktır Mustafa Kemal;



Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.



Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,



Işık tutan, güç veren, yol bulan...



Y.Doğan ERGENELİ







ATATÜRK



Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum



Ne insandı O, ne insandı.



İzmir'e gelişini görseydin.



Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.



Benzerdi sana, bana



Bizim gibiydi eli, ayağı



Ama bir yol baksaydın yüzüne.



İçin sevgisiyle dolardı.



Vapura biniyorsak dilediğimizde,



Sokakta geziyorsak hür,



İyi bak dört yana,



Atatürk'ün aklı görünür.



Arı Türkçe konuşuyorsak,



Türkçe düşünüyorsak bugün,



Her işimizde O'nun gücü.



Büyük öğretmeni Türk'ün.



Halkımızın arasında, halktan,



Davul vurur dengi dengine.



Dünya rastlamış mıdır?



Atatürk'ün dengine.



N. Ulvi AKGÜN