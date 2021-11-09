10 Kasım mesajları ve sözleri için seçenekler- 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Atatürk’ü Anma Günü her sene 10 Kasım tarihinde etkinlikler anılıyor. Bu sene Atatürk’ün vefatının 83’ncü yıl dönümü. Vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun 10 Kasım mesajları gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte ne güzel 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri için seçenekler
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10 Kasım sözleri ve mesajları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının bu sene 83’ncü yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata özlerini yumdu. Bu sene de yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunmak isteyenler 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte 10 Kasım mesajları ve sözleri
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Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
83 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 83. kez başın bir kere daha sağ olsun.
Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
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ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
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"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."