10 Kasım mesajları ve sözleri! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları için seçenekler
10 Kasım mesajları ve sözleri günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 10 Kasım 1938’de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Bu yıl Atatürk’ün vefatının 82’nci yılı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk için her sene saat 09:05’te saygı duruşu yapılıyor. İşte en güzel ve anlamları 10 Kasım mesajları ve Atatürk’ün sözleri…
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10 Kasım sözleri ve mesajları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar her yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine uygun fotoğraflar paylaşıyor, sevdiklerine 10 Kasım mesajları gönderiyorlar. 2020 yılında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82’nci yıl dönümünde anılıyor. İşte 10 Kasım mesajları için seçenekler
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10 KASIM MESAJLARI
Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
82 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 82. kez başın bir kere daha sağ olsun.
Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
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ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
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"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."