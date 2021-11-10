10 Kasım mesajları ve sözleri için seçenekler- En güzel, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri
10 Kasım mesajları ve sözleri Atatürk’ü Anma Günü dolayısı ile paylaşımlarda ve gönderilerde yer alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Bu sene de yurt genelinde anma etkinlikleri düzenleniyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde 10 Kasım sözleri için duygu dolu seçenekler günün anlamını vurgulayacak. Atalarına olan özlem, sevgi ve minnet duygularını ifade edecek olanlar 10 Kasım mesajlarına yöneliyor. İşte 10 Kasım mesajları ve sözlerinden derlemeler.
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10 Kasım mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü her sene büyük bir heyecanla bekleniliyor. Bu yıl bu önemli gün çarşamba gününe denk geldi. Vatandaşlar 10 Kasım'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerine katılıyor, günün anlam ve önemine uygun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte en güzel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri için seçenekler
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Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.
83 yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 83. kez başın bir kere daha sağ olsun.
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Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; ebediyete intikalinin 82’nci yıldönümünde, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelik türlü entrikaların sergilenmekte olduğu çok zor bir dönemde anıyoruz.
Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ruhun şad olsun.
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ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
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"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
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"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."