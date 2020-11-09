10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü anma resimli mesajları ve sözlerinden derlemeler...

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata veda edişinin 82. yıl dönümünde resimleri ve sözleri ile yad ediliyor. Sosyal medya aracılığıyla Atatürk resimleri ve sözleri arasından en güzel ve anlamlı olanları paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, fotoğraflı paylaşımlarınızda kullanabileceğiniz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve resimleri derlemesi



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ VE FOTOĞRAFLARI



Vazifesi süresince düşman karşısında cephede savaş veren ve Cumhuriyetimizin kuruculuğunu üstlenen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Salı günü ardında bıraktığı sözleri ve resimleri ile minnetle anılacak. Atatürk'ün sözleri ve resimleri aracılığıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularını göstermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri ve resmi için araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı.



"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."