10 Kasım ile ilgili şiirler: En güzel ve duygulu 2, 4 kıtalık ve kısa 10 Kasım Atatürk şiirleri için alternatifler

10 Kasım ile ilgili şiirler için araştırmalar bugün de devam ediyor. 10 Kasım şiirleri yoğun ilgi görüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma şiirleri Ortaokul ve İlkokul öğrencileri tarafından da araştırılıyor. Anlamlı seçenekler ile etkinliklerinde yer verdiği 10 Kasım şiirleri, bu yıl da öne çıkıyor. En anlamlı, duygulu ve en güzel 10 Kasım şiirleri bu yıl da Atatürk'ü anma etkinliklerinde ön plana çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün ölümünün üzerinden geçen 83. yılına özel 10 Kasım ile ilgili şiirlerden en duygulu seçenekleri hazırladık. İşte, 2, 4 ve 6 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri....
10 KASIM ŞİİRİ: MUSTAFA KEMAL SESLENSE
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size
Ben Mustafa Kemal'im heyy...
Ben Mustafa Kemal'im.
Büyük büyük denizlerim vardır benim
Hürriyeti içmiş dalgalarım.
Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
Ulusumun yarınında sevincim
Ben Mustafa Kemal'im heyy...
Karanlığı deler gözlerim.
Dalgalara binip gelmiş kahraman,
Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...
Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan
İşte benim...
Ben...
Mustafa Kemal...
Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda
Deyip, öyle girdim savaşa
Komut verdim
Şahlandı cümle vatan
Boğdum kör talihi zindanında.
Bahtı gülen anaları yurdumun
Gökleri, dağları, denizleri
Yarınları, güvenip de uyuduğum
Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
Mehmetleri
Tutun ellerinden yüreklerinizin
Sevgilerinizle beni yıkayın.
Yüzyıllar öncesinden
Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
Sevdiğim
Bir tanem
Türkiye'lim
Sen varoldukça belli ki
Ben Mustafa Kemal'im.
Sen var oldukça belli ki
Ben Mustafa Kemal'im.
B.Kemal ÇAĞLAR
MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI
Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,
Mavicek bebelerin, ak kızların,
Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,
Bir 1O Kasım gecesi
Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:
-Ey Türk gençliği...
Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,
Şimdi destan ellerimle yazıyorum,
Yeşiline suyun,
Kuşun,
Yelin,
Yaprağın:
"Ne Mutlu Türküm Diyene."
Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,
Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim
Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,
Elimde tebeşir
Yazıyorum kara gecenin üstüne
Yazıyorum armağanımı:
"Övün, Çalış, Güven."
F. Hüsnü DAĞLARCA