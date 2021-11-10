10 Kasım Atatürk resmi ve sözleri: Anlamlı Atatürk'ü Anma resimleri

Hayatı boyunca düşman karşısında cephede savaş veren ve Cumhuriyetimizin kuruculuğunu üstlenen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Çarşamba günü ardında bıraktığı sözleri ve resimleri ile minnetle anılıyor. Atatürk'ün sözleri ve resimleri aracılığıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularını göstermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri ve resmi için araştırmalarını gerçekleştirdi. İşte, paylaşımlarınızda yer verebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Atatürk resimleri ve sözleri derlemesi



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ VE FOTOĞRAFLARI



Atatürk sözleri ve fotoğraflarının yer aldığı paylaşımlarla birlikte pek çok vatandaş sosyal medya üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 81. yılını yad edecek. İşte, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve resimleri derlemesi



10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta anma törenleri gerçekleştiriliyor. İşte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz Atatürk resimleri ve sözleri...



"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."