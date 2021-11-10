10 Kasım Atatürk resmi ve sözleri: Anlamlı Atatürk'ü Anma resimleri
10 Kasım Atatürk resimleri, günün anlam ve önemini vurgulamak isteyen vatandaşların gündemini oluşturuyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata veda edişinin 83. yıl dönümünde resimleri ve sözleri ile yad ediliyor. Sosyal medya üzerinden Atatürk resimleri ve sözleri arasından en güzel ve anlamlı olanları paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırılıyor. İşte, fotoğraflı paylaşımlarınıza kullanabileceğiniz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve resimleri derlemesi
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Hayatı boyunca düşman karşısında cephede savaş veren ve Cumhuriyetimizin kuruculuğunu üstlenen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Çarşamba günü ardında bıraktığı sözleri ve resimleri ile minnetle anılıyor. Atatürk'ün sözleri ve resimleri aracılığıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularını göstermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel 10 Kasım Atatürk sözleri ve resmi için araştırmalarını gerçekleştirdi. İşte, paylaşımlarınızda yer verebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Atatürk resimleri ve sözleri derlemesi
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ VE FOTOĞRAFLARI
Atatürk sözleri ve fotoğraflarının yer aldığı paylaşımlarla birlikte pek çok vatandaş sosyal medya üzerinden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 81. yılını yad edecek. İşte, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve resimleri derlemesi
10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta anma törenleri gerçekleştiriliyor. İşte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz Atatürk resimleri ve sözleri...
"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."
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"Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür."
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"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."
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"Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."
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"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."