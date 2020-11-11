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HaberlerEkonomi Haberleri10 Kasım Canlı Altın fiyatları kuru: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşecek mi? Uzmanların altın yorumları
GeriEkonomi 10 Kasım Canlı Altın fiyatları kuru: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşecek mi? Uzmanların altın yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 01:41 | 

10 Kasım Canlı Altın fiyatları kuru: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseliyor mu, düşecek mi? Uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları hafta ortasında da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altında yaşanan düşüşün ardından, altın alacak olan vatandaşlar uzmanların altın yorumlarına odaklandı. Gram altın ve çeyrek altın alış ve satış fiyatı, 10 Kasım ekonomi piyasalarına yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 494,40 liradan tamamladı. Peki, Altın fiyatları yükseliyor mu, düşecek mi? İşte, uzmanların altın yorumları ve anlık piyasalar.

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Altın fiyatlarındaki düşünün ardından vatandaşlar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip ekranlarından izliyorlar.. Altın piyasasını takip edenler altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusunun cevabını ararken, anlık değişen altın piyasasını da takip ediyorlar. Peki günü 497 lira seviyesinde açan altın fiyatlarında piyasalarda günün değeri nedir? İşte ons altın ve gram altın fiyatlarında son durum..

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın en düşük 491 lirayı gördü.

Yurt içinde, dolar kurunda yaşanan düşüşle gün boyu gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 484.21 lira seviyesine kadar geriledi.

2PİYASALARDA SON DURUM
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PİYASALARDA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 494,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 492,30 492,50 494,20 494,40

Cumhuriyet Ata Lira 3.244,00 3.265,00 3.257,00 3.278,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 449,00 453,00 450,70 454,70

Lira(Tam) Ziynet 3.170,00 3.190,00 3.182,00 3.202,00

Yarım Ziynet 1.585,00 1.595,00 1.591,00 1.601,00

Çeyrek Ziynet 793,00 798,00 796,00 801,00

3ALTIN FİYATLARI CANLI
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ALTIN FİYATLARI CANLI

Altının gram satışı bugün 501 lira seviyesinde güne başlarken bu değerin ardından diğer yatırım altınlarınında değeri değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 823 liradan işlem görürken, 811 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.646 liradan işlem görürken, 1.622 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.279 liradan işlem görürken, 3.244 liradan bozduruluyor..

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Yeni haftaya dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 535.32 lira seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı saat 17.17 itibarıyla yüzde 8.01 oranında düşüşle 491.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 325 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 534 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 530 TL seviyesinden başlamıştı.

6GRAM ALTINDA 480 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ
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"GRAM ALTINDA 480 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ"

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın fiyatında 480 lira seviyesine dikkat çekti. Baştürk'ün paylaşımı şöyle,

"Gram altın 8 aylık yükseliş trendinin dip bölgesine yaklaştı... 480 TL önemlidir... 480 üzeri devam, 480 altı elveda...

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.955 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar geriledi ve şu dakikalarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 3 altında 8,2470'ten işlem görüyor.

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Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1890 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 1.28 oranında düşüşle 1889 dolardan işlem gördü.

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ALTIN YATIRIMCISI İÇİN 2 ÖNEMLİ ANAHTAR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Dün gelen aşı haberleri ardından ons altın fiyatları sert bir düşüşle 1900 doların altına geriledi, gün içi işlemlerde aşağıda 1850 doları test ederken, dolar/TL kurundaki sert düşüş de üzerine eklenince gram altın fiyatları da gün içi işlemlerde en düşük 481 TL seviyesini test etti.

Buradan yatırımcılar için çok önemli 2 tane anahtar verebiliriz. Aşı ile ilgili olarak bundan sonra gelmesi beklenen haber artık test sonuçlarının başarılı olduğu ve aşının genelde uygulanmaya başladığına dair onayların alındığı olur. Bu durumda artık ons altın fiyatları öyle bir düşüşe geçer ki bu seviyeleri uzun süre göremeyiz.

Diğer yandan eğer test sonuçlarından başarısızlıklar gündeme gelir ve aşının uygulanması onayları alınamadığı haberleri yayılırsa işte o zaman da 2000 doları üzerine çıkar. Özetle ons altında en önemli belirleyici etken aşı haberi.

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Teknik açıdan ise, yorumlarımda sıkça bahsettiğim ve beni hiç yanıltmayan yükseliş trendinin kuvvetlendiğine dair iki kritik direnç seviyesi var. Bir tanesi 1910 dolar diğeri de 1961 dolar. Her seferinde çalışmış olan bu iki seviyeyi kendinize kılavuz olarak alabilirsiniz. 1910 ve 1961 doları aşmakta her seferinde zorlanmakta ve üzerine çıkışlarda ons altın yükselişi çok hızlı bir ivme kazanmakta.

Şu an itibariyle gerçekleşen düşüş nedeniyle gözümüz 1878 dolar desteğinde kalabilecek mi, yoksa bunu kırarak 1869 dolar seviyelerine çekilecek mi? Yakından izlemek gerekli.

Gram altın cephesinde ise yine dün yaşanan ani sert düşüşler sonrasında gözümüz fiyatın 480 TL’ye kadar çekilip çekilmeyeceğinde. Ons altın ve dolar/TL kurunun gidişatına bakılırsa 480 TL seviyesine kadar inmesi pek kolay olasılık gibi şu anda görülmese de dikkatle izlenmesi gereken kritik bir seviye. Şu andaki fiyatların bir alım fırsatına çevrilebilmesi için makro veri ajandasından çok siyasi ve jeopolitik haber akışlarının yakından takip edilerek gelişmeler paralelinde akışı kaçırmamak için yatırımcılara sıcak takip öneriyorum.

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